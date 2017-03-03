不容政治交換！政院駁斥千億籌碼保台化

有媒體報導，為保住台化彰化廠能夠順利營運，行政院匡列1024.16億元的「前瞻基礎建設計畫」特別預算，希望能與彰化縣政府談判。政院發言人徐國勇駁斥傳言。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-03-03 09:13

〔記者李欣芳／台北報導〕針對有媒體報導，為保住台化彰化廠能夠順利營運，行政院匡列高達1024.16億元的「前瞻基礎建設計畫」特別預算，希望能與彰化縣政府談判。行政院發言人徐國勇今天上午鄭重駁斥，他表示，這項傳言完全無中生有，其聯想力匪夷所思，令人遺憾。

徐國勇呼籲撰稿記者提供報導內容相關證據，行政院一定嚴加徹查，對政治交換絕不容忍，特此澄清，以正視聽，也請媒體勿以訛傳訛，擅自轉述。

行政院為全力拚經濟，正在盤點提出「前瞻基礎建設計畫」，徐國勇表示，「前瞻基礎建設計畫」具體內容，目前仍在規劃中，預計於3月中提出。

行政院今天上午發布新聞稿，做以上表示。