不容政治交換！政院駁斥千億籌碼保台化
2017-03-03 09:13
有媒體報導，為保住台化彰化廠能夠順利營運，行政院匡列1024.16億元的「前瞻基礎建設計畫」特別預算，希望能與彰化縣政府談判。政院發言人徐國勇駁斥傳言。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔記者李欣芳／台北報導〕針對有媒體報導，為保住台化彰化廠能夠順利營運，行政院匡列高達1024.16億元的「前瞻基礎建設計畫」特別預算，希望能與彰化縣政府談判。行政院發言人徐國勇今天上午鄭重駁斥，他表示，這項傳言完全無中生有，其聯想力匪夷所思，令人遺憾。
徐國勇呼籲撰稿記者提供報導內容相關證據，行政院一定嚴加徹查，對政治交換絕不容忍，特此澄清，以正視聽，也請媒體勿以訛傳訛，擅自轉述。
行政院為全力拚經濟，正在盤點提出「前瞻基礎建設計畫」，徐國勇表示，「前瞻基礎建設計畫」具體內容，目前仍在規劃中，預計於3月中提出。
行政院今天上午發布新聞稿，做以上表示。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台化
政治‧本日最多瀏覽
- 柯P爭取連任 周刊爆：民進黨將再度禮讓
- 馬英九：應保留統一可能性 立委斥：狐狸尾巴跑出來
- 清泉崗案還有237人未驗尿 空軍：受訓或婚假
- 最新民調出爐 蔡英文這項評價遠勝馬英九
- 清泉崗毒品包全無指紋 案情陷入膠著
網友回應
熱門新聞
- 去了台灣和中國… 休傑克曼大讚台人親切 絕口不提強國
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- 《藍色男孩》轉大人 型男上身露肌肌
- 布希用畫向老兵致敬…
- 習打貪喊假的…中國人大政協富豪俱樂部 資產暴增5.3兆元
- 大王進擊 日7強投稱臣
- 史上第一次！ 這個東西價格超越黃金
- 母攜兒疑欲跳湖尋短 警、消全面搜尋
- 高尺巨蛋耍台灣隊 果真是狠角色
- 辛龍到底有沒有中樂透 淡水店家爆內幕！
- 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
- 環教繪本競賽 貼近生活引省思
- 霍建華夯 沛納海157年啟用首位代言人
- 丁寧舞力全開 教阿嬤跳森巴
- 創4項紀錄 台灣國際蘭展今開幕
- 《晴空小侍郎》暖心 鬼怪轉性變貴人
- 登山客走八通關墜崖受傷 直升機入山救援
- 日國際食品展 陳菊領軍8縣市首長行銷
- 【回聲谷】一個男孩與福爾摩斯
- 精神醫療進步 思覺失調症住院率下降
- 比國恐攻將滿周年 警逮捕載瓦斯桶司機
- 仙氣盡失 「神仙」斷頭「瀑布」斷水
- 全面封殺！傳中國官方禁旅行社組南韓旅遊團
- 綺夢回來了！49歲張敏在台灣微風復出 談最大轉變是…
- 行人闖平交道遭撞死 台鐵誤點影響逾7000人
- KIMIKO邀聽課 祖雄批完「八下操」坦承太衝動
- 議會將開議 台北市府局處提早拜碼頭訪議員
- 樂天挺薩德 中國網民揪團砸店
- NBA》打勇利器 柏格特正式加盟騎士
- 【微小說】日子
- 高EQ回應變胖傳聞 陳喬恩真實體重是....
- 施易男變心 暴衝建築師上身
- 3/3重要財經新聞一覽
- 楊祐寧試了N次 FB藍勾勾就是不給
- 林明禎貼身玩親親 人夫小生心亂跳
- 台中公園假日垃圾多 市府週日起開罰
- 《中英對照讀新聞》Santa Claus is back on Facebook after proving his identity 耶誕老人在證明身分後重返臉書
- NBA》 「沒杜蘭特打不進總冠軍賽」 巴克利看衰勇士
- 退將赴中違規 最重取消終身俸
- 消防系學生拍微電影 圓了導演夢
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不容政治交換！政院駁斥千億籌碼保台化
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分