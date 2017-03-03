嗆徐巧芯 蔡正元揚言將爆料：開戰受傷的會是「他」！

蔡正元指出，本來他打算在更老的時候，寫回憶錄在談中影案和索馬利亞海盜案，因為這兩件事都和「偉人」有關係。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-03-03 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元最近在臉書不斷PO文質疑前總統馬英九，馬英九辦公室發言人徐巧芯昨下午回擊，指蔡正元總是「嚴以律他，寬以待己」，甚至提起過去的中影案，蔡正元看到後在臉書回嗆，甚至暗指開戰後，最後受重傷的人會是馬英九。

徐巧芯昨提起蔡正元的中影案，並說「真要講誰對國民黨形象造成的傷害大，蔡正元大概是無人能出其右。」徐巧芯甚至要國民黨黨主席洪秀柱克制自己的幹部，否則縱政策會執行長無的放矢砲轟前黨主席，不僅無益黨的團結，更恐傷及自己選情。

蔡正元在臉書上回擊，強調要談中影案公開談或私下談都可以，但他強調：「開戰後最後受重傷的人，妳要記住不會是蔡正元，而是妳心中的『偉人』」。

蔡正元指出，本來他打算在更老的時候，寫回憶錄在談中影案和索馬利亞海盜案，因為這兩件事都和「偉人」有關係。蔡正元更嗆聲：「如果妳想開打無限戰爭，一定奉陪到底！再提醒妳一點，我不是馬系，也不是洪系，別想拉洪主席壓我。」

蔡正元最後強調：「蔡正元幹過國民黨黨職，從來都是義務職，不像妳是拿薪水的，義工不是職工，妳搞懂了沒有？」

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