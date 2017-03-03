柯P爭取連任 周刊爆：民進黨將再度禮讓

周刊報導，柯文哲尋求連任已獲得總統蔡英文的認證。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-03-03 07:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲決定將要爭取連任，周刊報導，柯文哲尋求連任已獲得總統蔡英文的認證，民進黨將在2018年台北市長選舉中再度禮讓柯文哲！

《時報周刊》報導，台北市政府前發言人林鶴明在1月下旬轉任總統辦公室秘書，他也當起柯文哲與蔡英文的橋樑。府方人士透露：「林鶴明在這個時候入府，剛好替前老闆柯文哲與新老闆蔡英文，搭起一座溝通的天橋。」

另位綠營人士指出，柯文哲最近民調有增加的趨勢，加上昔日愛將林鶴明入府後獲得府方高層賞識及肯定，這勢必牽動2018年的台北市長選舉。