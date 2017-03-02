林全會佛訥：台美簽署貿易協定 抗中打壓

2017-03-02 22:31

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全今天在政院接見美國華府智庫「傳統基金會」創辦人佛訥博士時表示，台灣受到中國大陸杯葛，與其他國家簽署自由貿易協定受到許多限制，若台美及台日簽署自由貿易協定，不但能夠對抗中國大陸打壓，也可讓其他國家更有意願與台灣簽自由貿易協定，因此他將台美簽署自由貿易協定做為當前最重要的目標之一。

林全與佛訥就台美簽署自由貿易協定、深化發展多元關係與產業合作等議題交換意見。

台美簽署貿易協定具有多重戰略意義，林全以美國記憶體大廠美光併購國內大廠華亞科為例指出，台灣產業的特色是效率高、富有彈性、快速反應與成本合理，全球少有其他國家能夠競爭。美光的研發、行銷通路雖是強項，但與韓國競爭處於弱勢，由於台灣的製造品質良好且有效率，該公司在併購華亞科之後，又提出新的擴廠計畫，且投資金額非常龐大，證明其研發與通路可與台灣的製造結合起來，將市場擴大。

對於佛訥提及政府部門效率問題，林全表示，政府在市場開放與改善投資環境的努力，已獲得美國商會的正面印象。政府相當重視外資在台投資，也會積極解決外資在台灣投資的困難。