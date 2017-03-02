| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威！ 淡水低溫已下探到8.9度
 首頁 > 政治

林全會佛訥：台美簽署貿易協定 抗中打壓

2017-03-02  22:31

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全今天在政院接見美國華府智庫「傳統基金會」創辦人佛訥博士時表示，台灣受到中國大陸杯葛，與其他國家簽署自由貿易協定受到許多限制，若台美及台日簽署自由貿易協定，不但能夠對抗中國大陸打壓，也可讓其他國家更有意願與台灣簽自由貿易協定，因此他將台美簽署自由貿易協定做為當前最重要的目標之一。

林全與佛訥就台美簽署自由貿易協定、深化發展多元關係與產業合作等議題交換意見。

台美簽署貿易協定具有多重戰略意義，林全以美國記憶體大廠美光併購國內大廠華亞科為例指出，台灣產業的特色是效率高、富有彈性、快速反應與成本合理，全球少有其他國家能夠競爭。美光的研發、行銷通路雖是強項，但與韓國競爭處於弱勢，由於台灣的製造品質良好且有效率，該公司在併購華亞科之後，又提出新的擴廠計畫，且投資金額非常龐大，證明其研發與通路可與台灣的製造結合起來，將市場擴大。

對於佛訥提及政府部門效率問題，林全表示，政府在市場開放與改善投資環境的努力，已獲得美國商會的正面印象。政府相當重視外資在台投資，也會積極解決外資在台灣投資的困難。

廣告
  • 行政院長林全（右）與美國傳統基金會創辦人佛訥會面，雙方合影留念。（圖為行政院提供）

    行政院長林全（右）與美國傳統基金會創辦人佛訥會面，雙方合影留念。（圖為行政院提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 佛訥 台美自由貿易協定 林全 美國傳統基金會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：林全會佛訥：台美簽署貿易協定 抗中打壓


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.