名嘴爆：太空中心前主任妻曾遭檢察官索賄

2017-03-02 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕國家太空中心前主任吳作樂2008年被控浮報採購金額、圖利特定廠商，遭起訴求刑15年，該案最後無罪確定。與吳有私交的資深媒體人胡忠信爆料，當年吳的妻子曾遭檢察官派來的「白手套」索賄，稱如果給紅包，吳就能交保。

胡忠信在2日播出的《政經看民視》節目中回憶此案，他表示，當年從報紙看到吳作樂被搜索、羈押，他嚇壞了，因為他和吳吃飯都是吃路邊攤，認為吳生活簡單，不可能涉貪；過兩天吳的太太跑來告訴他，檢察官叫「白手套」來找她，說如果給紅包，吳就能交保；胡忠信說，他當時告訴吳太太絕對不能給錢。

也受邀上節目的吳作樂則表示，他最不能接受的是檢察官的水準，當時檢察官把很多國外的合約英文翻錯，A說成B，B說成C，英文的電子郵件也搞錯，他忍不住告訴檢察官「這個英文不是這個意思」，但對方完全不管。他痛批，如果今天檢察官的水準是這樣，就太恐怖了，這種人當他學生都會被當，竟然可以當檢察官。

吳作樂說，後來到法院，法官詢問檢察官「他有什麼罪？」，檢察官竟不回答，只是把起訴書重新念一遍。他建議，以後檢察官都要考邏輯，邏輯不過，不能當檢察官。