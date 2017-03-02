規劃藝文綠洲變新住民會館 桃市文化局：當初太天真

位處桃園區站前鬧區、復興路135號的「舊桃園警分局」原本規劃發展「藝文綠洲」，但桃園市長鄭文燦決定設置「新住民文化會館」，文化局長邱莊秀美也說會遵照指示。（記者陳昀攝）

2017-03-02 21:57

［記者陳昀／桃園報導］說好的公聽會呢？

位處桃園火車站站前鬧區、桃園區復興路135號的「舊桃園警分局」，104年被指定為歷史建築，桃園市政府文化局原本打算發展「藝文綠洲」，市議員范綱祥去年底質詢要求舉辦公聽會廣納各界意見，文化局長邱莊秀美也答允辦理，但今年2月桃園市長鄭文燦會勘時宣布設立「新住民文化會館」，引發外界錯愕，邱莊秀美今天也說，會遵照鄭文燦的指示，是文化局當初的規劃太天真。

桃園市文化局原本規劃舊桃園警分局要朝「藝術創意基地」或「文創育成中心」規劃，還打算在1樓設置「藝文咖啡館」，並開放戶外廣場當作小型演出場地，但鄭文燦會勘時認為，桃園已有類似場館，此處適合設置「新住民文化會館」。

范綱祥表示，鄭文燦提的方案確有前瞻性，也展現對新住民的友善態度，但他的立場不變，仍建議文化局將其納入考量方案之一，並舉辦公聽會後再決定，不要倉促定案，賦予此處更多可能性。

桃園藝文陣線理事長劉醇遠也批評文化局決策草率，他說，他們一直期待桃園市區能有一個當代藝術的展示或工作空間，舊桃園警分局位於台鐵桃園站前，是重要交通樞紐，也能促進藝術工作者與遊客的文化互動，即使要做「新住民文化會館」，也應該經過討論。

邱莊秀美對此回應說，設置新住民文化會館是鄭文燦的美意，也符合舊警局「為民服務」的精神，這個方向幾乎已定調，是文化局當初的規劃太天真。

邱莊秀美表示，目前不確定設置「新住民文化會館」後會剩多少餘裕空間，修復工程啟動前，會邀集在地的社區發展協會、里民等參與公聽會，討論其餘空間的利用，但桃園藝文陣線不是當地里民，不打算邀請他們參加公聽會。