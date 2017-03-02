柯P週末訪台南 賴清德「好看、好吃」招待
2017-03-02 21:23
台北市長柯文哲將帶隊參觀林百貨古蹟。（記者洪瑞琴攝）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台北市政府與台南市政府建立交流情感、互相瞭解施政情形與分享執政經驗，將於3月4日至5日，由台北市長柯文哲率隊一級局處首長赴南市進行首長聯繫交流，以導覽及研討會等方式進行互動，市政府將端出「好看、好吃」行程，宣傳台南經驗。
台南市與台北巿府各局處，平日在業務上就有互動，例如調用支援抽水機等，這次算是第1次柯P率領市府所有一級主管大陣仗專程來交流，台南市府也以總動員規模接待貴賓。
原本外傳賴清德要到雙北參選，但賴堅稱要先把目前的市政做好，此時柯文哲反帶隊到台北市參觀台南市政，格外引起外界關注，增添想像空間。
據了解，柯文哲率領主管加上隨行北部媒體約近40位，4日將先參觀奇美博物館後，市府安排午宴在著名台式餐廳阿霞飯店，賴清德將陪同用餐，下午「南北雙城 」在市府永華中心進行市政簡報交流，台北市府順道宣傳世大運，拜會行程後，參訪林百貨、藍晒圖等古蹟歷史名勝及文創景點。
5日行程，台北市府訪問團參訪後壁菁寮、土溝美術村及國際蘭展，賴清德將充當「最佳導覽員」，陪同參觀蘭展。
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