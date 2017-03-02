詹啟賢角逐國民黨主席 這事讓謝金河說話了…
2017-03-02 22:42
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前副主席詹啟賢加入國民黨黨主席選戰，財信傳媒董事長謝金河今對此表示，詹同時也是國光生技董事長，不過總統蔡英文上任至今詹仍安然在位，讓謝認為蔡英文似乎用人唯才、胸襟廣大。不過針對其他3位獨董謝則有不同意見。
謝金河今晚間在臉書發文指出，政黨輪替雖已將近1年，但詹啟賢仍持續擔任國光生技董事長，讓他直呼「小英總統好像在幫詹啟賢選黨主席」。謝金河說，國光生技以疫苗研發為主，曾任衞生署長的詹啟賢，專業是獲得大家肯定的，但隨著詹角逐國民黨主席大位，小股東不免要憂心詹是否能專心坐鎭國光生技。
謝金河也質疑，國光生技的3位獨董包含朱雲鵬、薛琦、徐小波等都是在馬英九擔任總統時所聘任，但這3人都不是生技專才，「讓人有酬庸的聯想」，且國光生技已連續虧損6年。謝金河認為，政府作為最大的股東，似乎應該對此表態了。
相關連結請見：
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 柯P又痛失愛將？ 傳隨行秘書「戳戳妹」請辭
- 漢光兵推13年首度破例！傳美現役將官進衡山指揮所
- 藍橘因監委結樑子？ 媒體傳馬曾拒提名劉文雄
- 國光客運台北新站快速完工 柯P驚嘆：速度真快！
- 保台化 傳林全付出千億元籌碼
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 《羅根》首映展強國狼性 「X教授」憤而離席
- 遭控25年前當小三 江蕙打破沉默....
- 自由廣場》CBI盾徽頻繁出現的暗示？
- 證據不足 金正男案北韓籍男嫌犯將獲釋
- 板橋忠孝國中校舍改建 爭設地下停車場
- 圖書借閲量倍增 屏東續推親子共讀
- 桃園1999 即日起提供文字即時服務
- 被抓姦 前妻跟小王被判付前夫 40萬元「精神慰撫」
- 農會改選明朗 鳳榮、富里現任落敗
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 反撲中職 日熱身賽總算開胡
- 水表後裝抽水馬達 水公司：違規
- 證券行情表、證券表格
- 唯晶科技VR遊戲《揭密計畫》參展美國GDC
- 團結的焦點
- 獨家》師大附中遭爆 校方抓檢舉內鬼害職員失控
- 背痛不是骨刺 前列腺癌作怪
- 腕錶盛裝 西服面料上手
- IP追出詐欺車手 結果竟是系統異常搞烏龍
- 醋夫把妻燒成火球 害她命危恐截肢
- 毒蟲遭盤查不從 竟拖警上百公尺又撞民車
- 高雄鴨隻傳疫情 公園餵鳥最高罰6000元
- 社論》也談總統的白髮
- 農會三階段選舉 基層促修法直選
- 台中停水原因 藍營議員斥說謊 市府回嗆資料錯誤
- HBL決戰小巨蛋／普門管住嘴 拒絕再犯沉痛失誤
- 海大台灣燈會花燈 回海大續展
- 警被偷走私房錢 苦瞞太座低調抓賊
- 屏東奪金率最高運動 木球將普及化
- 經典賽直擊》荷蘭4投具中職血統 范米爾身高216冠WBC
- 台日對抗賽》中職聯隊返抵國門 球迷熱情接機（圖輯）
- 二戰日軍戰俘讓美國人鼻酸 遺書要孩子別恨任何人
- 03/02 各報重點新聞一覽
- 醫病》鋼鐵人？ 女吞鐡釘2年、吃8顆鋼珠
- 植樹惡夢！ 誤種1棵「陰香」賠了1萬5千元
- 論文抄襲已使台灣蒙羞！ 陳芳明籲楊泮池出面
- 胖卡開進社區 行銷壽豐農產
- 大學個人申請前夕 「興大春蟄節」讓高中生透視校園生活
- 昇陽光電2月營收成長 達能衰退
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：詹啟賢角逐國民黨主席 這事讓謝金河說話了…
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分