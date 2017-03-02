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詹啟賢角逐國民黨主席 這事讓謝金河說話了…

2017-03-02  22:42

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前副主席詹啟賢加入國民黨黨主席選戰，財信傳媒董事長謝金河今對此表示，詹同時也是國光生技董事長，不過總統蔡英文上任至今詹仍安然在位，讓謝認為蔡英文似乎用人唯才、胸襟廣大。不過針對其他3位獨董謝則有不同意見。

謝金河今晚間在臉書發文指出，政黨輪替雖已將近1年，但詹啟賢仍持續擔任國光生技董事長，讓他直呼「小英總統好像在幫詹啟賢選黨主席」。謝金河說，國光生技以疫苗研發為主，曾任衞生署長的詹啟賢，專業是獲得大家肯定的，但隨著詹角逐國民黨主席大位，小股東不免要憂心詹是否能專心坐鎭國光生技。

謝金河也質疑，國光生技的3位獨董包含朱雲鵬、薛琦、徐小波等都是在馬英九擔任總統時所聘任，但這3人都不是生技專才，「讓人有酬庸的聯想」，且國光生技已連續虧損6年。謝金河認為，政府作為最大的股東，似乎應該對此表態了。

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  • 總統蔡英文上任至今，國民黨前副主席詹啟賢仍是國光生技董事長。（資料照，記者廖振輝攝）

    總統蔡英文上任至今，國民黨前副主席詹啟賢仍是國光生技董事長。（資料照，記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 詹啟賢 國光生技 國民黨 蔡英文 詹啟賢 酬庸
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