司法官5％至10％收賄？ 他駁斥「12％才對」

2017-03-02 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕獲邀擔任司改國是會議委員的律師張靜，日前投書媒體稱「5至10%的法官或檢察官會收錢」，觸怒檢察官及法官界人士，要求將張從司改委員名單剔除。法治時報社長黃越宏今天表示，用科學方式計算，應該是12%司法官貪污較正確。

黃越宏在《政經看民視》節目中表示，其實張靜說5%到10%司法官收賄是不對的，正確的數字應該是12%。他解釋，在網路上搜尋「司法官員27人貪污」，就能找到影片，那是2013年做的，這幾年又爆發檢察官顏漢文殺人、井天博等人涉貪事件，湊一湊超過30人，而法官及檢察官加起來約2千多人，2千多人被抓到的有30個，比例應該是1.5%。

黃越宏又說，美國及德國針對犯罪黑數做過多次調查，「沒報案但有發生」與「實際報案」比例，歷次調查結果有15比1、7比1、6比1、3比1等數字，平均差不多是8比1，因此用8去乘以1.5%，正確數字應該是12%。

黃越宏因此表示，張靜講5%到10%是不科學也不正確，正確應該是12%，「所以他們如果要告，應該找我這個數字比較高的來告」。

不過本報用Google和YouTube搜尋「司法官員27人貪污」，並無找到黃越宏所說影片。