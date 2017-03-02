司法官5％至10％收賄？ 他駁斥「12％才對」
2017-03-02 20:59
〔即時新聞／綜合報導〕獲邀擔任司改國是會議委員的律師張靜，日前投書媒體稱「5至10%的法官或檢察官會收錢」，觸怒檢察官及法官界人士，要求將張從司改委員名單剔除。法治時報社長黃越宏今天表示，用科學方式計算，應該是12%司法官貪污較正確。
黃越宏在《政經看民視》節目中表示，其實張靜說5%到10%司法官收賄是不對的，正確的數字應該是12%。他解釋，在網路上搜尋「司法官員27人貪污」，就能找到影片，那是2013年做的，這幾年又爆發檢察官顏漢文殺人、井天博等人涉貪事件，湊一湊超過30人，而法官及檢察官加起來約2千多人，2千多人被抓到的有30個，比例應該是1.5%。
黃越宏又說，美國及德國針對犯罪黑數做過多次調查，「沒報案但有發生」與「實際報案」比例，歷次調查結果有15比1、7比1、6比1、3比1等數字，平均差不多是8比1，因此用8去乘以1.5%，正確數字應該是12%。
黃越宏因此表示，張靜講5%到10%是不科學也不正確，正確應該是12%，「所以他們如果要告，應該找我這個數字比較高的來告」。
不過本報用Google和YouTube搜尋「司法官員27人貪污」，並無找到黃越宏所說影片。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 漢光兵推13年首度破例！傳美現役將官進衡山指揮所
- 世新大學簽一中承諾書 教長：違法究責
- 柱柱姊訪高雄市議會 要政府好好檢討
- 查國軍染毒 國防部：確陽率低於其他部會
- 離退黨工討錢「被主事的一群人欺騙 」
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 《羅根》首映展強國狼性 「X教授」憤而離席
- 遭控25年前當小三 江蕙打破沉默....
- 特教29年 德籍顧美玲開心看孩子長大
- 以色列投手海 對台可能車輪戰
- 日修法重罰 防技術出售給外企
- 救國團舊址 動工整建為停車場
- 運將、超商店員揪詐騙 花縣警局祭獎金
- 超噁！妙齡女前面提款 變態男在後露鳥打手槍…
- 掃到去年風災 秧苗每盤漲2元
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 中居正廣爆禿頭危機 打算剃光頭見人
- 《自由娛樂頻道贈獎》ASTRO尬畫技 車銀優巧手奪冠
- 網球》莊佳容阿卡波可女雙開胡 中止開季5連敗
- 3/2重要財經新聞一覽
- 飛碟電台爆危機 Hit FM一枝獨秀逆境求生
- 機場被表白求婚 宋茜因為他的一句話笑了
- 遠傳、宏達電雙20 簽署策略合作計畫
- 百貨食尚泰精采 舌尖層次豐富
- 東芝晶片事業 郭台銘表達有意願
- 早稻田訪台百年野球紀念賽 台南開打
- 做愛抵律師費？公益律師 認買春不認白嫖
- 勇！央視歷史劇奸臣名冊 驚見習近平等中共高層
- 重度憂鬱靠職訓成手藝達人 過年擺攤7日進帳5萬
- 川普首場國會演說 終於像個總統
- 歐普拉進軍白宮？ 天知道
- 背痛不是骨刺 前列腺癌作怪
- 歐盟課中國厚鋼板反傾銷稅率逾65%
- 師大附中職員失控揮刀遭爆學校施壓 校方：純屬揣測
- 真正讚！雲二監雲鑽醬油發表品嚐會
- NBA》林書豪17分5助攻 精彩影片看這裡
- 醉警罵同僚三字經 警局大鬧嗆「都是自己人」
- 監委補提名11人 陳師孟劉文雄上榜
- NBA》騎士戰力激升？詹皇：不一定比去年強
- 機場捷運初體驗 榮民讚方便
- 宮藤官九郎精選 金馬奇幻影展獻映
- 裸體醉漢襲警 警專實習生嚇抖撥不出電話
- NBA》林書豪高效率砍17分 籃網終結16連敗
- 國小職業試探教育 小學生最想做的是…
- 台灣媳麻梨子玩吹糖 康康色心大發拗吻
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：司法官5％至10％收賄？ 他駁斥「12％才對」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分