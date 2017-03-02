竹市農會理監事選舉 理事同票抽籤過程緊張

2017-03-02 21:08

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市農會今天舉行第9屆第1次會員代表大會，選出11名理事和3名監事，投票過程中，會員林錫基與劉進士的票數都是29票，同列第11名，後經過抽籤，由林錫基抽中，而劉進士為候補理事，預計13日召開理監事會議，互推派出理事長及常務監事並遴聘農會總幹事。

新竹市農會今天一早召開會員代表大會，隨後進行理、監事選舉，此次參與理事選舉的候選人有14名，應選出理事11名，餘3名依序列為候補理事；監事部份共有5名候選人，應選出3名監事，候補監事1名，由於參與選舉理、監事人數較往常歷屆多，選情較往常緊張。

由於參與理事競選的代表林錫基與乳牛產銷班長劉進士票數相同，都是29票，同列11名，現場也再重複驗票確認兩人同票數後，依農會選舉罷免辦法第29條規定，由候選人以抽籤方式決定當選理事及候補理事，結果由林錫基抽中當選票，劉進士則是候補理事第一位。

開票結果，新竹市農會理事當選人名單：陳全桂、饒圳榮、鍾填逢、楊文德、蕭文和、傅正一、李永禎、王文福、彭喜燥、林金銘、林錫基。候補理事依序為劉進士、王炳南、陳秋福。

監事當選人：陳學立、蔡清郎、楊建榮。候補監事黃郁淳。預定13日召開理、監事會議，由理事互推理事長，監事互推常務監事，並由理事會遴聘總幹事。