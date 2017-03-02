陳菊：南部人滿心期待 3個部會南遷

2017-03-02 18:55

〔記者方志賢／高雄報導〕行政院長林全日前南下參加228事件紀念活動後，聽取建言，當時地方希望有部會南遷，高雄市長陳菊今受訪表示，南部人滿心期待環保署、勞動部和農委會南遷，不僅能南北平衡，地方也很歡迎，她希望中央能有善意回應。

陳菊今出席早稻田大學野球部訪台百年紀念-高雄場球賽活動後受訪時表示，前總統陳水扁執政時，曾將漁業署南遷，但是前幾年漁業署又悄悄搬回北部了。

陳菊指出，高雄市是勞動重鎮，勞工人口最多，她希望中央讓勞動部南遷，而高市也是重工業城市，空氣污染嚴重，南部人也期待環保署能南遷。此外南部的農產豐富，堪稱為漁米之鄉，如能將農委會也南遷，也能符合是南部人的期待。

陳菊說，當時在與林全院長座談時已充分說明，如果中央能將3個相關部會南遷，具有南北平衡的指標意義，高雄人很歡迎。