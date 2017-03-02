屏東立委將少一席 現任立委說話了

2017-03-02 18:38

〔記者侯承旭／屏東報導〕中選會主委劉義周今天在立院答詢表示，由於人口減少，下屆立委選舉屏東的區域立委將少一席。

屏東縣目前有三席區域立委，分別是蘇震清、鍾佳濱、莊瑞雄，全部都是民進黨籍。

對於屏東可能少一席立委，蘇震清透過臉書表示，單以人口作為主要依據實在有欠通盤考量，況且選罷法中也有提到，選舉區的劃分應斟酌行政區域、人口分布、地理環境、交通狀況、歷史淵源及應選出名額，「為什麼唯獨立法委員的選區畫分只考量人口因素？」

蘇震清強調，為民喉舌、做好問政工作是民意代表的職責，選區劃分也並非不能檢討，但是每個縣市、每個地方，甚至包含離島地區情況都不同，「如果只考量單一因素，最後影響到人民的權益也不是我們所樂見的」。