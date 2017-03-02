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中國機艦今在宮古島操演 國防部全程監控

2017-03-02  18:52

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部稍早表示，中國上午出動各型戰機、空警機、偵測機、轟6G等多架次，飛經浙東海域到日本宮古島東南方海域，與中國驅逐艦、護衛艦、油彈補給艦各一艘實施海空操演，該演訓區域雖遠離我防空識別區（ADIZ）外，我國軍皆按「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，實施監偵均能掌握海空動態，特此公告，籲請國人放心。

中國海、空軍自去年底以來動作頻頻，先是在去年11月27日派兩架SU-30戰鬥機、兩架「轟六」轟炸機，以及一架TU-154偵察機、一架Y-8偵察機穿越沖繩、宮谷島之間海域，去年12月10日再度以同樣規模的編隊，飛行該路線，但皆在我國ADIZ以外。而中國遼寧號航空母艦在去年12月底亦自該海域通過，赴西太平洋演訓，今年1月自台灣海峽中線以西海域北返。

根據過去數次中國機、艦接近我國海域的紀錄，日本防衛省多早於我國國防部公佈相關資訊，但在遼寧號航空母艦繞台後，國防部已加快發佈資訊的速度，截至今晚6點30分為止，日本防衛省尚未揭露相關資訊。

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  • 國防部稍早表示，中國上午出動各型戰機、空警機、偵測機、轟6G等多架次，飛經浙東海域到日本宮古島東南方海域。圖為轟6G資料照。（翻攝鳳凰網）

    國防部稍早表示，中國上午出動各型戰機、空警機、偵測機、轟6G等多架次，飛經浙東海域到日本宮古島東南方海域。圖為轟6G資料照。（翻攝鳳凰網）

  • 國防部稍早表示，中國上午出動各型戰機、空警機、偵測機、轟6G等多架次，飛經浙東海域到日本宮古島東南方海域。（翻攝GOOGLE地圖）

    國防部稍早表示，中國上午出動各型戰機、空警機、偵測機、轟6G等多架次，飛經浙東海域到日本宮古島東南方海域。（翻攝GOOGLE地圖）

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