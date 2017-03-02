為何不贊成在台部署薩德？ 馮世寬回應了

2017-03-02 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕國防部長馮世寬曾向立委透露不贊成讓美軍在台灣部署「薩德」飛彈防禦系統，今天他在立法院答詢時進一步解釋，台灣該做的是防衛自己國家的安全，不要涉入大國的戰爭或幫其他國家作戰，國家才能在穩定中發展。

立委劉世芳今天在外交國防委員會詢問馮世寬，不贊成引進薩德的考量為何？馮世寬說，美日韓的聯盟是逼迫中共合作，但是台灣該做的是防衛我們自己的安全，不要涉入這些戰爭，兩個大國的戰爭一定有替代性，台灣絕對不能在這種狀況下無謂犧牲，應該保衛自己的國家，為自己的主權而戰，絕對不是去幫其他的國家作戰，這點非常明確。

劉世芳問，如果未來日本也同意部署薩德呢？馮世寬說，我們這30年來都是自己防衛，也沒有任何一個國家考量給我們更先進的武器，他曾向來訪的外賓嚴正提出，以前我們用買魚吃的方式來防衛自己，現在我們自己要釣魚，希望對方能告訴我們怎麼釣魚，也就是對國機國造、國艦國造給予指導和協助。

馮世寬強調，「戰爭讓他們去做」，我們要維護國家整體的安全，讓老百姓免於生活在恐懼之中，讓國家在穩定中發展。