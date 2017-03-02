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政院拍板將管制退將赴中 吳斯懷：格局太低

2017-03-02  19:00

［記者彭琬馨／台北報導］行政院今拍板定案，決定未來退役將領、武職高階退職人員，若赴中參加政治活動、損及國家尊嚴，將依法開罰至多取消終身俸。曾赴中出席中國官方活動的退將吳斯懷表示，未來若通過修法個人絕對服從尊重，但政府為了特定族群制定這個法律「格局太低、層次不夠」。

吳斯懷受訪時表示，他尊重國家修法規範，但中華民國憲法賦予人民行動遷徙與言論的自由，民進黨政府也一直強調台灣是多元民主的社會，如今卻修法限制退將赴中出席相關活動，他認為「毫無意義、層次太低」。

吳斯懷說，修法中提及參加中國政治活動的定義和範圍要很明確，「民進黨縣市首長或立委去中國拜會算不算政治活動？」他認為站在國家長治久安的立場來看，若要管制的話應該「做一個整體規範」，而不是為了少數族群立法。

吳斯懷等人去年年底曾出席中國紀念孫中山誕辰150周年大會，聆聽中國總書記習近平演講，事後遭媒體踢爆，引發國內輿論譁然，也開啟這波修法討論。

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  • 退將吳斯懷表示他會尊重服從政院修法。（記者彭琬馨攝）

    退將吳斯懷表示他會尊重服從政院修法。（記者彭琬馨攝）

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