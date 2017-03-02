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相差500公尺！ 網友怒轟「國民黨議員集體說謊」

水利局施工挖破自來水主幹管，台中市議會國民黨團今召開記者會，批評市府卸責、矇騙。（記者黃鐘山攝）

2017-03-02  19:36

〔即時新聞／綜合報導〕台中市水利局上月底施工時，挖破東區精武東路1500mm自來水管，導致停水引發民怨，中市府之後表示，是因自來水公司提供圖資不明，且施工前會勘也未說明幹管位置，才造成1500mm自來水幹管破損。中市議會國民黨團今召開記者會，拿出資料批中市府早就會勘並知道該幹管存在，挖破之後卻還辯稱不知情，根本是在卸責。不過有網友認為，國民黨團拿的資料根本就是「假資料」，因為國民黨議員拿的公文和實際上發生的地點，其實相差500公尺。

有網友在PTT發文，表示台中市的國民黨議員今天開的記者會是「集體說謊」，因為國民黨議員拿出的公文指出，之前水利局和水公司的會勘紀錄有一條1500mm自來水管線，質疑中市府早就知情有這條水管，卻還挖破。

但網友表示，國民黨議員拿的公文和實際上發生的地點，兩者相差500公尺，完全是不同地方，批評國民黨議員根本就是拿假資料，開了個「說謊的記者會」。

本報稍早報導，水利局長周廷彰表示，施工前進行試挖僅發現有250mm、350mm、400mm這3條自來水管，正式施工卻出現第4條的1500mm主幹管，而國民黨議員所提供的會勘地點，與挖破幹管地點相距500公尺，並非同一地點，希望藍營不要拿錯誤資訊出來質疑市府，這無助釐清問題。

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  • 有網友表示，國民黨議員根本是拿假資料，是集體說謊的一場記者會！（圖擷取自PTT）

    有網友表示，國民黨議員根本是拿假資料，是集體說謊的一場記者會！（圖擷取自PTT）

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相關關鍵字： 停水 台中 台中市府 挖破管線 水利局
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