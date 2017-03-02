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大學簽「一中承諾書」 府：講學自由不應受限

2017-03-02  17:54

〔記者鍾麗華／台北報導〕為了招攬中國學生，世新大學被爆簽署「一中承諾書」，對此，總統府發言人黃重諺今天說，講學自由是民主政治的重要環節，也是國家政治發展的基石，這是憲法的明文規範，不得以任何理由加以限縮、侵害。

世新大學被爆出簽署「一中承諾書」，承諾中國留學生來台就學時，不會在課程中接收到「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」等議題，此舉被外界質疑學術自由遭限制。然而，簽署類似同意書的不只世新，資深媒體人鍾年晃拿出聖約翰科技大學的承諾書，強調世新大學並非個案，呼籲教育部不要補助「一中大學」。

陸委會則表示，《兩岸人民關係條例》已有相關規範，教育部正在調查案情中，若經調查確認世新有違法情事，教育部可要求校方限期改正，並依照上述法條對校方處1至50萬元罰鍰。

黃重諺表示，有關本案的實際狀況，應該由教育部等權責部門進行了解，並盡速對社會作出說明。但無論如何，講學自由是民主政治的重要環節，也是國家政治發展的基石，這是憲法的明文規範，不得以任何理由加以限縮、侵害。作為民主國家，政府也會全力確保人民相關權益不會受到任何的危害。

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  • 世新大學被爆簽署「一中承諾書」，對此，總統府發言人黃重諺今天說，講學自由是民主政治的重要環節，也是國家政治發展的基石，這是憲法的明文規範，不得以任何理由加以限縮、侵害。（資料照）

    世新大學被爆簽署「一中承諾書」，對此，總統府發言人黃重諺今天說，講學自由是民主政治的重要環節，也是國家政治發展的基石，這是憲法的明文規範，不得以任何理由加以限縮、侵害。（資料照）

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