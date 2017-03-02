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吸毒除罪化或重刑化？ 法務部長邱太三、藍委交鋒

2017-03-02  17:59

〔記者鄭鴻達／台北報導〕不當黨產處理委員會主委顧立雄，曾提出將煙毒犯「醫療前置化」想法。國民黨立委王育敏質詢邱太三，是否贊同一、二級毒品除罪化想法；立委江啟臣建議仿效美國緝毒局，成立中央專責緝毒單位，並重視累犯問題。邱太三表示，單純吸食者應朝「病犯」方向處理，，重刑化非有效解方，應做全面性處理。

王育敏於立法院司法及法制委員會質詢，表示黨產會主委顧立雄擔任立委時，曾提要將施用一、二級毒品除罪化，法務部是否贊同此方向；邱太三表示，除罪化是指認定吸毒者為「病人」，若單純吸食毒品者，應朝「病犯」方向，意指既非病人、也非犯人的機制思考。

江啟臣也詢及毒品議題，邱太三答詢表示毒品確實為嚴重社會問題，應從源頭開始處理吸毒問題，吸毒者可能會涉及到家庭、教育、經濟或社會環境等問題，反毒應該有全面性處理，而非單一機構就可做到。但江啟臣不滿意邱太三的回應，批評「有答跟沒答一樣」。

江啟臣指出，各單位查毒有本位主義的疑慮，應有外部力量，美國成立聯邦層級的緝毒局（Drug Enforcement Administration, DEA），不只查毒也處理藥物相關，台灣則是分散各單位，執法恐有問題，法務部應思考成立類似如DEA的統一高階一級反毒、緝毒機構。

江啟臣質疑，持有20公克以下的三、四級毒品者只有行政罰而無刑責，等於讓毒販鼓勵消費者，如此累犯該如何處理。邱太三表示，毒品分級是基於醫療專業認定成癮、耐藥性不同，國人都認為只要加重刑罰，毒品就會消失，但這是誤解，處理源頭、不接觸毒品更重要。

邱太三休息時受訪，嚴肅地再度強調，國人對於毒品議題處理，若只單純思考重刑化，坦白講不會是有效解決辦法，應做全面性處理，不碰毒品是最極致有效的辦法，因一旦碰觸後，成本與代價非常高，因此毒品政策，在這次司法改革國是會議也會有所討論。

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  • 法務部長邱太三認為　對吸毒者應朝「病犯」方向認定，一昧重刑化無法解決問題。（記者鄭鴻達攝）

    法務部長邱太三認為　對吸毒者應朝「病犯」方向認定，一昧重刑化無法解決問題。（記者鄭鴻達攝）

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相關關鍵字： 毒品 毒品除罪化 江啟臣 王育敏 邱太三 顧立雄
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