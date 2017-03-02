| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

補提名監委 府：廢除監察院的修憲主張沒改變

2017-03-02  17:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府昨公布11位監察委員補提名人名單，外界質疑民進黨長期主張廢除考監兩院，補提名監委與過去民進黨理念背道而馳。對此，總統府發言人黃重諺表示，「廢除監察院」是我們一貫修憲主張，這個立場並沒有改變。

黃重諺說，有關是否廢除監察院一事，社會輿論、學界多所討論，有主張將調查、彈劾交給國會，亦有主張轉型為獨立人權機構等，而「廢除監察院」是我們一貫修憲主張。不過，在修憲完成前，監委仍負有彈劾、糾舉及糾正等憲法職權，除對行政部門監督之外，也針對司法枉法裁判造成人民權益受到侵害的救濟與保障，因此補提名具有實質的意義。

黃重諺表示，現任監察院正副院長及16位監察委員，都是由前任總統所提名，前屆立法院同意；但經過去年1月16日大選，新民意已經形成。若現階段總統補提名監委，並經由新國會審查同意，未來監察院的組成將更能夠反映新民意。

黃重諺指出，總統依照現行憲法，以補提名的方式，延攬包括致力於人權保障等專業人士來擔任監察委員，行使相關憲法職權；這次11位的提名人，在各自的專業領域，無論從國土環境、公共衛生、司法人權以及社福等都有相當傑出的表現，都是非常適合的人選。藉此讓監察院運作，步上正軌。

廣告
  • 黃重諺說，有關是否廢除監察院一事，社會輿論、學界多所討論，有主張將調查、彈劾交給國會，亦有主張轉型為獨立人權機構等，而「廢除監察院」是一貫修憲主張。（資料照，記者張嘉明攝）

    黃重諺說，有關是否廢除監察院一事，社會輿論、學界多所討論，有主張將調查、彈劾交給國會，亦有主張轉型為獨立人權機構等，而「廢除監察院」是一貫修憲主張。（資料照，記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 監委 監察院 總統府
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：補提名監委 府：廢除監察院的修憲主張沒改變


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.