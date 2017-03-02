補提名監委 府：廢除監察院的修憲主張沒改變

2017-03-02 17:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府昨公布11位監察委員補提名人名單，外界質疑民進黨長期主張廢除考監兩院，補提名監委與過去民進黨理念背道而馳。對此，總統府發言人黃重諺表示，「廢除監察院」是我們一貫修憲主張，這個立場並沒有改變。

黃重諺說，有關是否廢除監察院一事，社會輿論、學界多所討論，有主張將調查、彈劾交給國會，亦有主張轉型為獨立人權機構等，而「廢除監察院」是我們一貫修憲主張。不過，在修憲完成前，監委仍負有彈劾、糾舉及糾正等憲法職權，除對行政部門監督之外，也針對司法枉法裁判造成人民權益受到侵害的救濟與保障，因此補提名具有實質的意義。

黃重諺表示，現任監察院正副院長及16位監察委員，都是由前任總統所提名，前屆立法院同意；但經過去年1月16日大選，新民意已經形成。若現階段總統補提名監委，並經由新國會審查同意，未來監察院的組成將更能夠反映新民意。

黃重諺指出，總統依照現行憲法，以補提名的方式，延攬包括致力於人權保障等專業人士來擔任監察委員，行使相關憲法職權；這次11位的提名人，在各自的專業領域，無論從國土環境、公共衛生、司法人權以及社福等都有相當傑出的表現，都是非常適合的人選。藉此讓監察院運作，步上正軌。