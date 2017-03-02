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「應像沙丁魚中的鯰魚」 監委被提名人這樣說

2017-03-02  19:27

〔記者項程鎮／台北報導〕昨天被提名為監察委員的台南高分院庭長蔡崇義，下午接受電話採訪表示，「監委應該要像沙丁魚中的鯰魚」，做好監督公務員的工作，「但也不能太苛、更不能隨便亂咬人」，否則會製造行政機關的困擾，也無法達到保障人權的功能。

蔡崇義是虔誠基督徒，自認這次提名「是上帝給我的任務」，「希望能不負總統和人民的期待」。他認為，部分民眾對監委的觀感不好，「連我自己也主張三權分立」，因此希望未來能把他30幾年法官的工作經驗，擴展到監委的職務上，在人權保障上做出一番成績，為人民好好做些事。

蔡崇義觀察到監院接受的陳情案件以司法案件最多，這讓他感到很難過，因為絕大多數法官都在兢兢業業辦案，像前幾天的228連假，很多法官都在加班，「我自己也是其中一位」，但外界還是一直罵法官是恐龍，「問題倒底出在哪裡，一定要找出來」。

他表示，不少法官跟他抱怨工作辛苦又遭到人民誤解，他都回答：「法官對外界的批評應該要接受」，但重點是該如何改進，讓人民能信賴司法。

他強調：「這是我人生的最後一戰」，未來如能獲得立院同意擔任監委，他要貢獻心力，讓司法變得更好，也要讓法官獲得應有的尊重，另外，他想要推動建立國家級的鑑定中心，他解釋不是現有的法醫研究所和刑事警察局等鑑識單位不夠好，而是應該建立更中性和獨立的鑑定單位，才能與國際接軌，並讓司法機關被罵恐龍的機會變少。

蔡崇義是41年次，司法官訓練所22期結業，中興法商法律系畢業，成功大學EMBA，歷任基隆和台東地院院長，台北、台南等地法院法官和庭長。

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  • 監察委員補提名人蔡崇義表示，「監委應該要像沙丁魚中的鯰魚」，做好監督公務員的工作。（記者廖振輝攝）

    監察委員補提名人蔡崇義表示，「監委應該要像沙丁魚中的鯰魚」，做好監督公務員的工作。（記者廖振輝攝）

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