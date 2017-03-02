監委補提名人：做好「末代監委」心理準備
2017-03-02 17:28
總統府今天舉行「介紹第五屆監察委員補提名人」記者會，監委補提名人都有共識，做好「末代監委」的心理準備。（記者廖振輝攝）
〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府今天舉行「介紹第五屆監察委員補提名人」記者會，監委被提名人趙永清表示，長久以來，外界對監察院有很多批評與指教，大家必須要真誠面對，如果監院不能進行改革、面對民意的重大挑戰不能有所突破，監院真的要走入歷史；我們也都要有做為「末代監委」的心理準備。
監委被提名人、親民黨副秘書長劉文雄表示，他選過幾次基隆市長，他的競選口號是「捲起袖子幹活吧」！雖然他都沒選上，但36年的公共領域磨練，他知道進入監察院後，必須摒除意識形態的牽絆，不一定要把自己喜歡做的、個人理想推到第一線，但人民受到的不公不義、不清不白的委屈，一定會幫他們捍衛，並把行政、司法的害群之馬揪出來。
監委被提名人、僑委會副委員長田秋堇說，她擔任過11年立委，她也是環保運動工作者，雖然僑委會的工作很重要，但她在僑委會，對於過去關心的議題，基於行政倫理，都不能發言，對此她有很大的困擾。很多民間團體與友人都催促她，希望她回到過去的戰場，感謝蔡總統給她機會，未來她會以守護台灣環境與永續發展上，做為優先關心的議題。
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