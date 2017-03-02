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馬辦警告洪秀柱 再放縱蔡正元恐傷選情

2017-03-02  17:21

〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨政策會執行長蔡正元今日再將矛頭指向前總統馬英九，批馬享受8年榮華富貴，沒有資格批評蔣中正，馬英九辦公室發言人徐巧芯下午回應，黨內傷害國民黨形象的人，蔡正元是「無人能出其右」，她並警告國民黨主席洪秀柱，如果再繼續放縱蔡政元砲轟前黨主席，不僅無益黨的團結，更恐傷及自己選情。

徐巧芯表示，蔡正元總是嚴以律他、寬以待己，批評馬英九時，表現得義正辭嚴，卻不提自己擔任中影董事長時，利用減資手段輸送利益，被高院判決認定是「違反法令、左手交右手、五鬼搬運、將利益輸送自己」，需賠償1.7億元，並經最高法院駁回上訴後全案確定，「真要講誰對國民黨形象造成的傷害大，蔡正元執行長是大概無人能出其右。」

徐巧芯質疑，蔡正元身為政策會執行長，不斷傷害黨的形象，極盡所能批評前任主席、總統，論述卻毫無實質內容，難道破壞黨的團結和同志情誼，也是他的工作內容之一？最近一連串荒腔走板的鬧劇，究竟是蔡正元成為了國民黨的脫韁野馬，還是來自於黨中央的默許？這個黨還有領導者在管理嗎？難道就這樣放任黨內幹部繼續亂？

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  • 面對國民黨政策會執行長蔡正元不斷嗆前總統馬英九，馬英九辦公室發言人徐巧芯（右）今天不客氣地回嗆，傷害國民黨形象的人，蔡正元「無人能出其右」。（資料照，記者簡榮豐攝）

    面對國民黨政策會執行長蔡正元不斷嗆前總統馬英九，馬英九辦公室發言人徐巧芯（右）今天不客氣地回嗆，傷害國民黨形象的人，蔡正元「無人能出其右」。（資料照，記者簡榮豐攝）

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