馬辦警告洪秀柱 再放縱蔡正元恐傷選情
2017-03-02 17:21
〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨政策會執行長蔡正元今日再將矛頭指向前總統馬英九，批馬享受8年榮華富貴，沒有資格批評蔣中正，馬英九辦公室發言人徐巧芯下午回應，黨內傷害國民黨形象的人，蔡正元是「無人能出其右」，她並警告國民黨主席洪秀柱，如果再繼續放縱蔡政元砲轟前黨主席，不僅無益黨的團結，更恐傷及自己選情。
徐巧芯表示，蔡正元總是嚴以律他、寬以待己，批評馬英九時，表現得義正辭嚴，卻不提自己擔任中影董事長時，利用減資手段輸送利益，被高院判決認定是「違反法令、左手交右手、五鬼搬運、將利益輸送自己」，需賠償1.7億元，並經最高法院駁回上訴後全案確定，「真要講誰對國民黨形象造成的傷害大，蔡正元執行長是大概無人能出其右。」
徐巧芯質疑，蔡正元身為政策會執行長，不斷傷害黨的形象，極盡所能批評前任主席、總統，論述卻毫無實質內容，難道破壞黨的團結和同志情誼，也是他的工作內容之一？最近一連串荒腔走板的鬧劇，究竟是蔡正元成為了國民黨的脫韁野馬，還是來自於黨中央的默許？這個黨還有領導者在管理嗎？難道就這樣放任黨內幹部繼續亂？
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 蔡正元
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 《羅根》首映展強國狼性 「X教授」憤而離席
- 遭控25年前當小三 江蕙打破沉默....
- 超級戰區！草屯農會理事選舉 現任派險勝
- 斗六市收垃圾 今起提早半小時
- 大福彩 頭獎連50摃
- 做愛抵律師費？公益律師 認買春不認白嫖
- 美升息機率飆上8成 美元強彈
- 三峽農會選舉爆賄選 2理事長參選人交保
- 板橋果菜市場4月試營 採電子交易
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 十大傑出女青年揭曉 「倒店達人」、「巾幗英雄」均入選
- 司改國是會議第五分組 擬增列性別議題
- 東芝晶片事業 郭台銘表達有意願
- NCAA》小球迷爬籃球架「救球」獲觀眾大喊MVP（影音）
- 烏龍院漫畫巴士 帶偏鄉童玩漫畫
- 曾說有人要害我 世曦工程師墜樓亡
- 李亞萍開課談心路歷程 余祥銓充當助教
- 遭控謀殺金正男 越女喊冤「我沒罪」
- 移民署這項便民服務 讓中國正妹大呼方便
- 柑仔店賣菸給少年 老闆娘最重罰5萬元
- 食安名檢當律師 孫運璿女兒相挺！
- 539萬戶受薪族 最快明年享減稅
- 快退休才襲胸強吻？ 前財政部高官涉性騷下屬起訴
- 酒店經紀人警局過生日 都怪毒品惹禍
- 單親爸身體不適仍上班 自撞身亡留2智障女
- 逢高獲利賣壓 台股收9691點
- H5N6病死雞就地掩埋 湖口鄉民抗議要求限期清走
- 清桃辦春酒 新歡舊愛鬥陣
- 綠委要求農地管地不管人 林聰賢：農地農用是原則
- 屏東奪金率最高運動 木球將普及化
- 敢秀有創意 月老廟變裝秀送1克拉鑽石
- 畫面宛如「外星怪物」 巨型蜘蛛蟹遷徙好嚇人
- 冷氣團來襲淡水11.7度！18縣市低溫特報
- 中居正廣爆禿頭危機 打算剃光頭見人
- 棒球魂上身？ 機車男連人帶車摔滑進加油站...
- 餐廳直播事件成標籤 Albee無奈：不想再背負罪名
- 林默娘花燈不當直播妹 西門商圈：可惜
- 「千金小姐」淪性奴 G奶遭綑綁成肉粽
- 特教29年 德籍顧美玲開心看孩子長大
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：馬辦警告洪秀柱 再放縱蔡正元恐傷選情
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分