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柯P又痛失愛將？ 傳隨行秘書「戳戳妹」請辭

柯文哲的「失言救星」、台北市長辦公室新聞連絡人「戳戳妹」葉芝邑驚傳請辭求去。（圖擷自葉芝邑臉書）

2017-03-02  17:16

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲又痛失一愛將？柯文哲的「失言救星」、台北市長辦公室新聞連絡人「戳戳妹」葉芝邑驚傳請辭。

綜合媒體報導，曾參與太陽花學運的葉芝邑，畢業前就加入柯營青年海選計畫，受青睞擔任新聞聯絡人，選舉期間柯文哲幾次失言引發批評，柯營為此成立小組，還安排葉芝邑站在柯文哲旁邊，只要說錯話就可以戳柯，被稱為「戳戳妹」，柯文哲當選後葉芝邑繼續擔任柯的隨行秘書，並負責柯文哲臉書專頁與媒體服務工作，但卻傳出她向柯文哲求去。

台北市政府發言人劉奕霆今（2日）證實，市長柯文哲隨行秘書葉芝邑日前確實已向柯文哲口頭請辭，但市長仍未作出決定，目前葉芝邑正在國外休假中，並未回應；柯文哲身旁作事壓力大，去年2月葉芝邑被問到哭過幾次，葉芝邑自爆：「算不清了」。

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  • 柯文哲當選後葉芝邑（左）繼續擔任柯的隨行秘書。（資料照，記者簡榮豐攝）

    柯文哲當選後葉芝邑（左）繼續擔任柯的隨行秘書。（資料照，記者簡榮豐攝）

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