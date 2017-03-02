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中科院啟動研發 新戰機雛形10年後見

2017-03-02  18:44

〔即時新聞／綜合報導〕國防部長馮世寬年初曾透露國軍計劃研發新一代戰機，中山科學研究院長張冠群今天證實，研發下一代戰機噴射發動機的「織女星計畫」已經完成建案，明年度就會有預算，預計最快10年後，下一代戰機的雛形就會出來。

高教機2020試飛 中科院有信心

立委蔡適應今天在外交國防委員會質詢時指出，美韓合作的T-50高級教練機研發到首飛耗時10年，義俄合作的M-346高教機則歷時5年，而台灣的高教機計畫號稱3年內2019出廠、2020試飛，有沒有信心？負責執行計畫的中科院院長張冠群說「有信心」，如果沒完成的話願意負責。

蔡適應又說，國防部長馮世寬近期受訪說要啟動下一代戰機，此計畫據稱名為「織女星計畫」，現在該計畫是否有納入預算？張冠群答覆說，現在已經建案成功，今年已經要準備送預算書，如果立法院通過，明年度的預算會出來。他表示，織女星計畫是分階段進行，有分初期和中期，初期要6到8年，中期約10年以上。

蔡適應詢問，織女星計畫完成後，下一代戰機才有可能的雛形會出來，大概是10年以後的事情？張冠群點頭稱是。

據透露，「織女星計畫」是以經國號戰機使用的TFE-1042-70型發動機為基礎，朝加大推力等方向進行研改，以符合新一代戰機的需求。目前除了中科院已在進行外，空軍也已成立「空軍航空科技研究發展中心」，針對下一代戰機研發為其目標。

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  • 中山科學研究院長張冠群今天證實，研發下一代戰機噴射發動機的「織女星計畫」已經完成建案。圖為經國號戰機。（資料照，記者劉信德攝）

    中山科學研究院長張冠群今天證實，研發下一代戰機噴射發動機的「織女星計畫」已經完成建案。圖為經國號戰機。（資料照，記者劉信德攝）

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相關關鍵字： 中山科學研究院 中科院 國機國造 國防部 張冠群 新一代戰機 發動機 蔡適應
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