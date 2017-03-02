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台獨不可能實現？ 陸委會：台灣前途2300萬人民決定

2017-03-02  17:09

〔記者施曉光／台北報導〕針對前總統馬英九在美國表示台獨不可能實現，台灣應該維持現狀，並保留兩岸統一的可能選項，陸委會副主委邱垂正在今日例行記者會上回應，中華民國為主權國家，台灣前途由二千三百萬人民自由決定，這是台灣社會絕大多數的共識，蔡總統也多次強調依民主原則及普遍民意，做為推動兩岸關係基礎，陸委會長期民調也顯示多數民意支持維持現狀。

邱垂正表示，兩岸經多年互動已經充分理解彼此，雙方對於認知差異也應相互尊重，透過對話，化解分歧，才能有助於兩岸關係的長遠穩定發展。

至於政府最近推動中正紀念堂轉型，國民黨批評是「去中國化」，是否會對兩岸關係造成影響？邱垂正表示，政府致力推動兩岸和平穩定發展的政策一貫且堅定，對於台灣內部事務，包括推動轉型正義、還原歷史，外界不必刻意做政治化的解讀，如此無助兩岸關係良性互動。

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  • 陸委會發言人邱垂正說，台灣前途2300萬人民決定。（資料照，記者林良昇攝）

    陸委會發言人邱垂正說，台灣前途2300萬人民決定。（資料照，記者林良昇攝）

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