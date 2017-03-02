力挺議長選縣長 台東副議長說盤算..

2017-03-02 16:57

［記者黃明堂／台東報導］國民黨籍台東縣議長饒慶鈴已表態競選下屆台東縣長，同黨副議長陳宏宗今天公開力挺，並快人快語說：「她去選縣長，我才可以當議長」，饒慶鈴則打趣回道：「妳只要我去選，都不管我有沒有當選」？

前副總統吳敦義為競選國民黨主席，今天到台東爭取支持，饒、陳2人特別在縣議會為他辦黨員座談，饒慶鈴再度向黨員同志說明決心競選下屆台東縣長，請大家支持，並且不要聽信外界謠言。

陳宏宗替饒爭取支持，他說，饒慶鈴相當認真在跑基層，深夜了都還在關山鄉下跑行程，甚至，蘭嶼一有需要，她也是飛機搭著就飛進島上，結果因天氣不好被關島3天，關在島上一樣到處聽取民情。

陳宏宗說，縣議會跟縣政府配合的很好，饒慶鈴當選縣長，才能銜接上縣長黃健庭的施政，不會讓台東斷層，拜託大家支持。