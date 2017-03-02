閃辭衛生局長？林聖哲：其實晚了兩年才辭
〔記者王俊忠／台南報導〕南市衛生局前局長林聖哲自認完成階段性任務，今年農曆過年前向賴市長請辭獲准，外界對他去向有諸多臆測，今天他宣布已轉任郭綜合醫院社區醫學副院長與整形外科主治醫師，將於三月八日起開始看診，許多醫療、公衛界友人祝賀他回到醫界。
100年2月受市長賴清德邀請入小內閣，離開成大醫院、接任衛生局長的林聖哲，於今年一月下旬突然請辭，賴市長批准。外界不解他閃辭，林聖哲說明緣由真的不是閃辭，他從成醫過來市府幫忙當時有約定四年為期，後來滿四年賴市長請他繼續留下來幫忙，他才留任，其實是晚了兩年辭去衛生局長。
林聖哲坦言，104年南市登革熱疫情淪陷，是對他的嚴峻挑戰，與賴市長、前顏副市長攜手歷經這場戰役，引起中央重視、在台南設國家級防疫中心、建置科技防疫系統，對台南並非沒有益處，當年高達二萬二千多病例，到105年只有個位數病例，這是打仗留下的成果。
此外，六年局長任內，在國內、外拿過許多醫療、公衛領域的大小獎，去年參加國際健康城市競賽，南市一口氣拿到四項獎，更是創紀錄，這些成果都讓他欣慰。「既然要離開，就不要太晚離開」，林聖哲說，留下賴市長最後兩年任期，讓接任的局長能有創意、發想可以發揮。
這位前衛生局長透露，郭綜合醫院院長郭宗正早在九十七年他在成醫任內，就聯絡有意延攬他在退休後到郭醫幫忙，近十年來，郭院長盛情沒有間斷，在他辭去衛生局長後，郭院長也是第一時間再聯絡他，他在徹底休息、放空約一個月後，日前與郭院長洽談、確認到郭醫服務的共識。
在郭院長的期許下，林聖哲除了接下整形外科主治醫師，也接任社區醫學副院長，他認為郭醫在社區醫療、長照2.0實務領域有很大發揮空間，因為郭醫所在的中西區是台南市中心，老人家住的多，許多老人家有接受長照服務的需求，這些對象要設法找出來服務。
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