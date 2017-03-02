監委被提名人陳師孟：「老綠男」所為何來？

2017-03-02 16:56

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府今天舉行「介紹第五屆監察委員補提名人」記者會，68歲的監委被提名人陳師孟表示，他的年齡是11位被提名人中最老的，他是七老八十的「老綠男」，「今天還要拋頭露面 ，還要求監察委員的位置，所為何來？」他是想對台灣司法清明有所貢獻；如果有朝一日，這個任務無法達成，他隨時會知所進退。

陳師孟表示，新政府應給台灣人民的，不只是追究228事件的元兇，而且應清楚指認，台灣進行轉型正義阻擋的元兇是誰？我們應該去思考，在威權時代的那麼多冤案、冤獄、錯案，為何沒有得到平反？目前進行的追討不當黨產為何處處受阻？

陳師孟強調，這個答案很清楚，元兇就是目前盤據在台灣司法體系內、當初受到黨國遺緒的毒化、奴化的不肖司法官員。

他表示，司法本來應該是社會正義的最後一道防線，但威權時代，司法變成打壓、壓垮社會正義的最後一根稻草、最後一塊磚，直到現在，司法仍受保守反動的勢力盤據。

陳師孟解釋，孫中山先生提出創設監察權的觀念，也許對西方民主國家而言是多餘的，但對台灣來說，監察權是無可或缺，因為監察權的彈劾、糾舉，其行使對象，不僅是行政院公務員，還包括司法院與考試院 ，因此監察權已變成對司法的制衡。

陳師孟表示，司法無法無天，要靠監察權來制衡；而司法敗類現在沒有退場機制，監察權行使，提供唯一的退場機制，監察權可以讓司法重見天日、贏回人民的信心。

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