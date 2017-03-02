世新若遭教育部認定違法 陸委會：將依法開罰

2017-03-02 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕世新大學遭爆為讓中國學生到校就讀，竟簽署「一中同意書」，保證「課程內容不涉及任何政治敏感活動」包含「一中一台」、「台灣獨立」、「兩個中國」等議題，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，《台灣地區與大陸地區人民關係條例》已有相關規範，教育部正在調查案情中，若經調查確認世新有違法情事，教育部可要求校方限期改正，並依照上述法條對校方處1至50萬元罰緩。

《蘋果日報》報導，邱垂正指出，陸委會認為世新有處理失當的地方，呼籲校方應儘速對外說明。而陸委會也將尊重教育部最終審查結果。

邱垂正強調，國家發展與創新基石的學術自由與講學自由，應受到憲法明文保障，無法被侵犯與限縮。政府鼓勵兩岸學術交流，並表示兩岸正常學術交流，中國不應用政治因素來干擾，也不能因少數個案就否定兩岸多年來學術交流對整體的貢獻。