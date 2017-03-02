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不只世新 鍾年晃爆這間學校也簽了一中同意書

世新大學簽署一中承諾書，引發外界質疑學術自由遭限制。（記者王藝菘攝）

2017-03-02  17:05

〔即時新聞／綜合報導〕世新大學被爆出簽署「一中同意書」，承諾中國留學生來台就學時，不會在課程中接收到「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」等議題，此舉被外界質疑學術自由遭限制。然而，簽署類似同意書的不只世新，資深媒體人鍾年晃拿出聖約翰科技大學的承諾書，強調世新大學並非個案，呼籲教育部不要補助「一中大學」。

鍾年晃在臉書上貼出「聖約翰科技大學短期研修生學習承諾書」，當中寫到，「學生在本校學習期間，學習內容不會刻意引導學生涉及兩岸等爭議性政治議題。」

鍾年晃表示，世新大學絕非個案，因為聖約翰大學也簽署了相關承諾書，只是內容寫得較為含蓄而已。他強調「有一就有二，有二也會有三」，呼籲教育部不要補助「一中大學」，請這些學校改向北京政府申請經費。

聖約翰科技大學版本的學習承諾書。（圖片擷取自「鍾年晃」臉書）

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