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古坑農會選舉競爭激烈 理事2人同票

2017-03-02  16:24

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林古坑、大埤及西螺農會今天分別召開會員代表大會選舉理、監事及縣農會代表，大埤、西螺過程平和，古坑因競爭激烈，開票時現場氣氛緊張，理事第9席因黃煌焜、彭進藝都是23票，抽籤前黃煌焜棄權由彭進藝當選。

古坑鄉農會理事有15人參選，應選9席，其中綠營推出6人，最後僅當選一席，開票過程票數你來我往，緊張又刺激，前七名都30多票，有多人同票或只差一票，第8席為25票，第9席23票有2人彭進藝、黃煌焜，原本要抽籤決定誰當選，工作人員準備好籤桶，黃煌焜決定棄權。

相較古坑競爭激烈，西螺、大埤選舉過程平和，另二崙、崙背農會於昨天順利完成9席理事、3席監事及2位縣農會代表選舉工作，其中二崙農會綠營也派出6位理事候選人，結果全軍覆沒人當選，現任總幹事都應能順利獲遴聘。

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  • 古坑農會今天召開會員代表大會選舉理、監事及縣農會代表。（記者黃淑莉攝）

    古坑農會今天召開會員代表大會選舉理、監事及縣農會代表。（記者黃淑莉攝）

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