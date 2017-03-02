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「市港合一協會」遞件 立委、市議員擔任發起人

2017-03-02  16:27

［記者謝武雄／桃園報導］「桃園鐵路地下化促進會」執行顧問藍照慶，推動桃園鐵路地下化活動告一段落後，又推動成立「市港合一協會」，獲得多位立委、市議員支持，今天在市議員黃傅淑香、張肇良、彭俊豪陪同下向社會局遞件申請人民團體；藍照慶表示，初期將推動機場公司、桃捷公司、桃園航空城公司相互持股，長期則推動市府擁有機場管理權。

藍照慶說，「市港合一協會」已經獲得立法委員鄭寶清、陳賴素美、趙正宇、鄭運鵬，市政顧問黃仁杼，開南大學航空系主任陳韜、市議員邱素芬、范綱祥、黃傅淑香、彭俊豪、張肇良、楊家俍、劉仁照、李光達及前縣議員徐景文等共同聯署當任發起人。

執行長張超詣說，「市港合一協會」是全國第一個推動市港合一的民間團體，申請成立後將陸續在高雄、台中、新北、基隆等具港都規模的城市舉辦圓桌會議，以桃園的經驗連結這些城市推動「市港合一」的共識。

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  • 「桃園鐵路地下化促進會」執行顧問藍照慶（右三）推動成立「市港合一協會」，多位立委、市議員擔任發起人。（記者謝武雄攝）

    「桃園鐵路地下化促進會」執行顧問藍照慶（右三）推動成立「市港合一協會」，多位立委、市議員擔任發起人。（記者謝武雄攝）

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