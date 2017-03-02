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蔡正元轟馬英九！直指徐巧芯、羅智強「龜孫子」...

徐巧芯批蔡正元「黨內互打」玩不膩以後，蔡正元則繼續回擊。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-03-02  16:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元在臉書上開砲，批評前總統馬英九「享受八年榮華富貴，竟然有資格說蔣中正有責任」，同時也將砲火對準「馬英九拉拔的小弟小妹」徐巧芯、羅智強，批評他們碰到服貿和太陽花時「個個如龜孫子」。

蔡正元撰文批評馬英九：「執政八年，沒有讓228無辜喪生的外省人獲得絲毫賠償，沒有讓蔣介石獲得公正的評論、任令綠營說謊造謠還編入教科書，對綠營無比的忍讓，對藍營無比的苛刻，就是馬英九的本性。」

此外，他還說「馬英九拉拔的小弟小妹」只會說馬英九操守清廉、人品高尚，外交、兩岸成就非凡，碰到服貿和太陽花卻個個如龜孫子、躲得看不到人影。有網友留言：「蔡委員，你口中馬英九的小弟與小妹是誰呢？公布她。」蔡正元也毫不避諱的回應：「徐巧芯、羅智強。」

隔岸觀火的網友們則表示：「止兀打小英都沒這麼用力，果然黨內互打才精彩」、「看來蔡對馬積怨很深」、「我椅子已經拉好了，看戲中」。

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  • 前總統府副秘書長羅智強。（資料照，記者張嘉明攝）

    前總統府副秘書長羅智強。（資料照，記者張嘉明攝）

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