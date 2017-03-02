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柱柱姊訪高雄市議會 要政府好好檢討

2017-03-02  16:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨主席洪秀柱今天拜訪國民黨高雄市議會黨團，針對連日來的去蔣風波，她強調台灣不要整天意識形態，製造仇恨對立，政府應好好檢討。

柱柱姊今天下午由國民黨政策會執行長蔡正元陪同，現身高雄市議會，與國民黨團議員座談。她強調之前來過好幾次，主要是希望地方的事務，中央也能夠了解，但在未正式領表前，她不會趁機談到自己的選舉。

針對監委補提名人的人選名單，洪秀柱表示，她不予置評，這是蔡英文的權力，大家自有公評。

媒體詢問她對去蔣風波的看法，洪秀柱說，台灣不要整天意識形態，製造仇恨對立，大人有這樣的思維，青年學生也搞不清楚，政府應好好檢討，台灣不能再這樣下去。

今天的座談包括黃柏霖、黃紹庭、曾俊傑、陳玫娟等多位國民黨議員均出席，但不開放媒體採訪。

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  • 柱柱姊拜訪高雄市議會國民黨黨團。（記者葛祐豪攝）

    柱柱姊拜訪高雄市議會國民黨黨團。（記者葛祐豪攝）

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