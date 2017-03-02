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機場捷運等20年今通車！蔡英文：一起迎接更好台灣

2017-03-02  15:58

〔即時新聞／綜合報導〕桃園機場捷運等了20年，終於在今天正式通車，總統蔡英文則在臉書向大家喊話，「一起迎接更好的選擇，更好的台灣」。

「決心，帶著我們直達美好的未來！」蔡英文表示，等了20年，經過1個月的試營運，機場捷運今天正式通車。

蔡英文說，桃園機場捷運將捷運、鐵路、高鐵以及國際機場，通通串連起來，從今天開始，無論是國際的旅客，或是我們的國人同胞，都能夠享受到機場捷運的便利、舒適和進步，「一起迎接更好的選擇，更好的台灣」。

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  • 蔡英文表示，等了20年，經過1個月的試營運，機場捷運今天正式通車。（資料照，記者王藝菘攝）

    蔡英文表示，等了20年，經過1個月的試營運，機場捷運今天正式通車。（資料照，記者王藝菘攝）

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