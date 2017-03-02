無派系介入 台中地區農會理監事順利產生
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中地區農會今天進行理監事及上級農會代表的改選，不同於原縣區農會改選的緊張氣氛，15席理事及6席上級農會代表皆為同額選舉，皆順利產生，而5席監事有6人參選，當選5人也都是協調產生的候選人。
台中地區農會第18屆會員代表大會第一次會議今天舉行，要選出15名理事，5名監事及6名上級農會代表，由65位農會代表所選出。
跟台中市其他地區農會相較，台中地區農會的理監事選舉非常平和，沒有派系介入，理事候選人都是各分區協調產生出15位候選人，而應選也是15名，等於是同額選舉，等於是篤定當選。
今天上午9點半開始開會，完全未聞到煙哨味，氣氛相當平和，只看到代表間相互握手打招呼，因為參選理事篤定當選，只在於得票數多寡，有一位理事候選人逐一跟代表握手，就有代表開玩笑的說「你是要得多少票！」笑翻現場。
農會決定3張選票則是領一次投一次，也是農會代表的市議員陳成添則表達異議，認為應一次領3張一次投，不然太浪費時間。
總幹事賴溪松解釋，由於現場有很多農會代表年事已高，理事的選票一張就要勾選15位，若3張一起投怕會出錯，而且農會法也是如此規定。
有代表在台下說，「陳議員你比較年輕，不會看錯，我們會啦」，現場則一片笑聲，陳成添只得接受。
理事選舉結果一如預料，每一位理事得票都在60張以上。
而此次的監事應選5人有6人角逐，其中林朝清自行參選非在協調名單中，因此讓其他監事的候選人較為緊張，擔心意外落馬，而選舉結果如農會意料，協調的5名全上，林朝清第6名，為後補監事，但在未協調下，也獲得了25票，讓其他代表感到佩服。
另外，6個上級農會代表也都順利選出。
至於理事長與常務監事的選舉則於3月10日選出，預料理事長是由劉水源擔任，常務監事則由張隆義擔任，而總幹事賴溪松也篤定續獲聘。
有農會代表私下提出建議，應該讓年輕人進入理事行列，才能注入新血，對農會發展更有幫助。
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