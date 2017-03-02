退將赴中損國家尊嚴 政院決定重罰

林全與民進黨立委舉行便當會達成共識，決修改兩岸條例，修法中明訂，退役上將或政務官，禁止參加中國大陸領導人主持的慶典或活動。（資料照，記者林正堃攝）

2017-03-02 15:57

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於過去有部分退將登陸中國，並發表損及國家尊嚴等言論，行政院長林全今天與民進黨立委舉行便當會達成共識，決修改兩岸條例，修法中明訂，退役上將或政務官，禁止參加中國大陸領導人主持的慶典或活動，如參加其他在中國大陸所舉辦的慶典活動，不得有象徵中國大陸政權的旗、徽、歌為行禮、唱頌或其他類似的行為等妨害國家尊嚴的行為。

最重將剝奪其終身俸 並追繳勳章或獎章

違反上述情節者，將剝奪其月退俸的全額或30％以上，領1次退者，將罰緩50到300萬元，換句話說，最重將剝奪其終身俸，並追繳勳章或獎章。

據了解，上述政策是經林全拍板，政院並將對涉密離退職軍方、公務及政務人員登陸管制至少3年，管制期只增不減，鑑於立委的建議，修法中擬增加對情治人員納入管制，行政院發言人徐國勇說，這是因為有些情治人員雖是常務職，但涉密程度高。

至於若是中將有違反上述行為者，罰者是減少月退10％到50％，或罰緩20到200萬元，並追繳勳章或獎章。