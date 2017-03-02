曾批司改國是會議 許仕楓當選第五分組副召集人

2017-03-02 16:41

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議上午進行第五組第一次分組討論，議程比照其他各組的首次會議，必須先行選出一名分組副召集人，稍早投票結束，由高等法院法官、現任法官協會理事長許仕楓打敗競爭對手出線，由於過去法官協會曾發布聲明質疑司改國是會議，許仕楓出任副召集人讓不少人感到意外。

據了解，該組副召集人主要由許仕楓與中正大學法律系教授盧映潔競爭，經過票選後由許勝出。依照司改國是會議流程，會議主席多由召集人擔任，且不得參與表決或討論，因此在召集人有意參加討論或因故缺席時，必須要有一名副召集人負責代理主席。

許仕楓目前為高等法院法官，過去也曾任最高法院法官、司法院少家廳副廳長等職務，歷練豐富。日前她所擔任理事長的法官協會，曾在臉書發出措辭強烈的聲明稿，質疑司改國是會議是演給民眾看的「司改大戲」，或是替既定司改政策補足「 人民參與」外形的「公聽會」。

對於法官協會的質疑，大會副召集人、第三分組召集人瞿海源當時反批「未審先判算什麼法官」，他並強調，這次會議絕對不是玩假的，完全無法接受這種「沒有事實根據的判決」。