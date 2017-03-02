國光客運台北新站快速完工 柯P驚嘆：速度真快！

2017-03-02 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕今天台北市長柯文哲出席捷運台北車站M1、M2出口間興建的「國光客運台北車站」啟用典禮，柯文哲讚嘆新站體只花2個半月興建，驚呼「什麼時候蓋好的，速度真快！」

《聯合新聞網》報導，國光客運副董事長王應傑指出，市府西區門戶計畫把國光客運西站拆除，但也感謝市長柯文哲睿智，柯拆了西站後耿耿於懷，於是幫忙物色地點，在市民大道捷運M1與M2出口間蓋了新站。

柯文哲出席啟用典禮時指出，西區門戶計畫6月底將完成，感謝國光客運配合拆遷台北西站，至今一毛錢也都沒有給，搬過來新址反而更好，串連台北車站北一、東三門，提供台北市更棒的公共運輸服務。而對於新站快速竣工啟用也讓他感到驚訝，直說「私人企業效率好高，剛看到嚇我一跳，心想是什麼時候蓋好的」。

國光客運則表示，市長要求每天相關部門都要回報西站拆遷的況狀，雖未曾親自視察拆遷的情況，但進度都有掌握，所以今天第一次看到新站體完工，才會這麼驚訝。