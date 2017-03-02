潭子區農會變天 員工派林淑茵將獲聘總幹事

2017-03-02 16:02

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子、大雅、神岡、太平、大里、外埔、豐原、沙鹿及台中地區等9個農會今召開會員代表大會，票選理監事，除潭子區外，其他8區農會因沒有競爭對手，過程還算平和，潭子區農會則如預料，由現任農會供銷部主任林淑茵拿下過半的理事席次，幾乎篤定獲聘潭子區農會總幹事，成功翻盤，將終結紅派林正長家族長期掌控潭子區農會的情況。

農會選舉，潭子區農會因現任總幹事林正長將屆齡退休，這次共有潭子區農會保險部員工陳國智、供銷部主任林淑茵及台中農田水利會員工黃俊雄3人登記候聘總幹事，但黃俊雄登記後幾乎未在地方露面，形成陳國智與林淑茵對決局面。

其中，陳國智是林正長的外甥女婿，代表國民黨傳統地方勢力紅派，林淑茵則代表農會改革的員工派，在綠營市議員蕭隆澤助力下，林淑茵在日前的農會會員代表選舉中，31席拿下22席，其理事人選原本只安排7人，另2名理事林振通及吳添福原為陳國智人馬，但陳的會員代表人數不足，若無林淑茵派的挹注，林、吳兩人恐無法當選，所以，林淑茵可說是「9席全拿」，幾乎篤定獲聘潭子區農會總幹事，將終結紅派林正長家族長期掌控潭子區農會的歷史。