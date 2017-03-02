台南立委增1席？ 她認為變數大
2017-03-02 15:37
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市下屆立委可望增加1席，民進黨內多位有意角逐者，躍躍欲試，並已開始佈局。有意投入下屆立委選舉的永康區市議員林宜瑾，也被視為是強棒人選。她說，她身為永康區議員，若永康新增立委選區，她一定當仁不讓。不過，因踫上即將展開的台南市長選舉，加上選區變更案仍得經立法院同意，因此變數還很大。
林宜瑾表示，永康和南關線立委選區人口數最多，未來若增加1席，永康與南關線極可能會拆開，再各自與鄰近行政區合併為1個立委選區，她在永康擔任了20年的議員，未來永康區如果新增立委選區，她是永康在地的議員，如果有機會，她一定當仁不讓。
不過，她強調，會不會多1席，還有變數。因為選區變更案最後還是要立法院通過才行。依人口數，台南理應要多1席，但少1席的選區立委一定會反對，立法院最後能否通過，恐怕還有變數，一切仍得等確定後，事情才會明朗。
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