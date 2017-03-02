司改第五組會議 新增推「反跟蹤騷擾法」

2017-03-02 15:16

〔記者張文川／台北報導〕司法改革國是會議今天召開第5組第1次分組會議，會中通過勵馨基金會執行長紀惠容、律師賴芳玉的提案，新增「兒童少年、性別的司法制度檢討」子議題，擴大該組原先設定的少年犯感化、矯正議題，討論範圍擴及被害人，重新檢討保護弱勢婦幼被害人的整體司法制度，包括是否設置「反跟蹤騷擾法」，以及修法強化被害人在訴訟中的參與權、發聲權。

第5組是5個分組中最後一個亮相的分組，總主題為「維護社會安全的司法」，討論的4大主題包括改革獄政制度、檢討毒品政策、打擊犯罪（包括羈押、防逃與追錢）、犯罪預防與管理，共16項子議題，但此組早已組成LINE群組熱烈討論，2月23日就已開過會前會，對議程達成部分共識，但因當時到會人數未齊，今天正式會議先對會前會的決定進行追認。

會中並選出分組召集人，法官協會理事長、高等法院法官許仕楓，與中正大學法律系教授盧映潔2人獲得提名，經表決後由許仕楓勝出，據指出，2人票數相當接近。

今日會議主要在確認議題、討論順序、要找誰來報告，並決定在下次會議3月16日之前，先行安排分組委員至監獄或看守所實地觀察， 以了解矯正單位目前的實際現況。

會中並通過紀惠容、賴芳玉提議的新增兒少、性別案件的司法制度檢討，納為第16項子議題；賴芳玉會後強調更須關心的是弱勢的被害人，例如家暴、兒少、性侵、性騷擾、反跟蹤騷擾，以及被害人的訴訟參與權，而不是現行的只有「被告知權」。

賴芳玉說，這些都是社會安全很重要的一環，要討論社會安全網，怎麼可以不包括婦幼安全，因此希望在這波國是會議中能有更多的婦幼議題討論比重；賴芳玉先前曾因被分配到第五組而一度萌生退意，但她今天會後說：「很欣慰的是在我們的堅持下，全組無異議通過納入這項子議題，這對我們很重要，讓我們更願意留在國是會議的討論中」。

分組召集人、今周刊社長梁永煌說，會中是平和理性地一致通過新增此項子議題。

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