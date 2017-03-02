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藍批監委名單是酬庸 綠委：可受公評

2017-03-02  16:19

〔即時新聞／綜合報導〕懸缺許久的第五屆監委補提名名單昨出爐，總統蔡英文昨天補提名11位監委，國民黨批評這是酬庸名單，監察院儼然成為「民進黨前立委的養老院」。對此，民進黨團總召柯建銘今天受訪表示，難免會遭國民黨批評，但過去也有發生過由資深立委轉任監委，而他們專業素養夠，能直接上手，是可受公評之事。

《聯合新聞網》報導，柯建銘表示，有關監察委員的人事，各界推薦與自薦人選眾多，且也來自不同領域，上會期總統有徵詢大家意見、尋求共識，提名也是經甄選小組審核，最後名單底定，當然要尊重總統的提名權。

對於國民黨批評是政治酬庸，柯建銘則表示，這些立委都是資深立委，立法院本來就是在監督行政權，並處理行政與立法事宜。立法委員對行政作業運作都相當熟悉，監察院也是監督行政院。過去也都有例子，不是現在才發生，由資深立委轉任監委，不僅專業素養足夠，更能直接上手，當然是可受公評之事。

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  • 民進黨立委柯建銘表示，資深立委轉任監委，專業素養夠，是可受公評之事。（資料照，記者簡榮豐攝）

    民進黨立委柯建銘表示，資深立委轉任監委，專業素養夠，是可受公評之事。（資料照，記者簡榮豐攝）

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