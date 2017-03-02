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嗆馬嗆不停... 蔡正元：對綠忍讓卻對藍苛刻

2017-03-02  15:21

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九赴美參訪，談到二二八事件時強調「蔣中正不可能沒有政治責任」，對此，國民黨政策會執行長蔡正元表示馬英九對綠營無比的忍讓，卻對藍營無比的苛刻，批評馬英九是在已卸任總統身分附和民進黨。

蔡正元稍早臉書表示，馬英九享受了八年榮華富貴，竟然有資格說蔣中正有責任？隨後他則諷刺地說：「蔡正元兩度在馬英九困頓時，不計譭譽出手拚命救援，更有資格評論馬英九。」強調馬在八年任期中沒讓二二八喪生的外省人獲得賠償、沒有讓蔣介石獲得公正評論，對綠營無比的忍讓，卻對藍營無比的苛刻。

隨後蔡正元又提到，馬英九拉拔的「小弟小妹」只會說馬英九操守清廉、兩岸外交成就非凡，不過他反酸：「兩岸成就非凡？碰到服貿和太陽花，馬英九拉拔的小弟小妹，個個如龜孫子，躲得看不到人影。」他也提醒這些小弟小妹：「惹出二二八暴動的陳儀，操守比馬英九更清廉，只是陳儀的腦筋，比馬英九更不清楚。」

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  • 蔡正元批評馬英九是在已卸任總統身分附和民進黨。（資料照，記者方賓照攝）

    蔡正元批評馬英九是在已卸任總統身分附和民進黨。（資料照，記者方賓照攝）

  • 蔡正元臉書全文。（圖擷取自蔡正元臉書粉絲專頁）

    蔡正元臉書全文。（圖擷取自蔡正元臉書粉絲專頁）

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相關關鍵字： 二二八 二二八事件 蔡正元 馬英九
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