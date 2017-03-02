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李逸洋今上任 下週審查年改草案

2017-03-02  14:48

〔記者吳柏緯／台北報導〕新任考試院副院長李逸洋、考試委員陳慈陽昨天到任，兩人任期均到民國109年8月31日，接任公務人員保障暨培訓委員會主任委員的前勞動部長郭芳煜也已於昨天上任。

考試院指出，新任副院長李逸洋及考試委員陳慈陽，經總統分別於105年12月26日及106年2月9日提名，並於2月24日獲立法院同意，3月1日總統任命。任期均自中華民國106年3月1日起至109年8月31日止。

李逸洋除了接任副院長一職，同時依法兼任公務人員退休撫卹基金監理委員會主任委員。

考試院表示，原定下午舉行全院審查會審查銓敘部所提的《公務人員退休撫卹法》草案，不過李逸洋甫上任，需要聽取公務人員退休撫卹基金監理委員會的業務報告，因此暫時取消。

考試院強調，雖然今天的審查會取消，但未來兩週會密集舉行審查會，盡快提出考試院的版本。

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  • 任考試院副院長李逸洋、考試委員陳慈陽昨天到任，兩人任期均到民國109年8月31日。並於今天上午舉行交接儀式。（考試院提供）

    任考試院副院長李逸洋、考試委員陳慈陽昨天到任，兩人任期均到民國109年8月31日。並於今天上午舉行交接儀式。（考試院提供）

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