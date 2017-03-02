機捷通車 柯：該來討論桃機和松機了

2017-03-02 14:24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕長達一個月的試營運後，機場捷運今天正式通車。台北市長柯文哲致詞時還趁機和中央喊話，既然機場捷運告一段落，「桃園機場跟松山機場的整合問題，也可以上檯面開始認真討論了」，這個決定將會改變台北整個面貌，是首都生活圈將來很重要的政策，「希望大家找時間好好討論。」

通車典禮今天在機捷A1台北車站舉行，特別邀請副總統陳建仁、交通部長賀陳旦、桃園市長鄭文燦等人出席通車典禮。柯致詞時說，機捷通車後的第一個影響是首都生活圈正式擴大，現在從台北到林口，在到桃園再到中壢，「整個首都生活圈透過這條捷運線建立起來」，也改變了台北市民將來出國的模式。

柯也不忘宣揚北市府對於機捷的貢獻，「A1車站是我們北市捷運工程局蓋的」，一個長得像機場的捷運站，「在工程上很了不起」，他同時指出，為了應付捷運通車，以北門為中心的西區門戶計畫，也從去年一直加速的趕工，「將來到了桃園機場，出捷運到了這個地方，就可以看到整個景觀是不一樣的」，整個完整的工程大概今年六月可以全部完工。

致詞最後，柯文哲除感謝辛苦的桃園市長和桃機團隊，並祝福將來要台北市民要出國的時候有一個新的通車管道，不忘話鋒一轉說，在五楊高架橋跟桃園機場捷運通車後，「桃園機場跟松山機場的整合問題，也可以上檯面認真的討論了，這會進一步改變台北市的面貌，是首都生活圈重要的政策、要做決定了，「剛好主要的人員都在這裡，在找個機會來好好討論。」