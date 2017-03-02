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店家通報毒品相關辦法 邱太三：年底前施行

2017-03-02  14:12

〔記者鄭鴻達／台北報導〕朝野立委關切毒品議題，並追蹤對W飯店毒趴案後續措施。法務部長邱太三表示，「毒品防制條例修正草案」將規定特定營業場所有在入口明顯處標示毒品防制資訊、設置入口管理人員、通報警察機關處理、備置從業人員名冊等義務，相關辦法年底前一定施行。

立法院司法及法制委員會今邀請法務部長邱太三報告、備詢，多名朝野立委皆針對毒品氾濫議題表達關切。邱太三表示，《毒品防制條例》將增訂條文，使特定營業場所有4個義務，包括在入口明顯處標示毒品防制資訊、設置入口管理人員、通報警察機關處理、備置從業人員名冊。

邱太三表示，業者若違反可處罰鍰或撤銷執照，該法已經通過行政院院會，但對特定營業場所的認定範圍，還要再跟經濟部及地方政府討論，飯店、八大行業等都跑不了，會在範圍內，法律訂定後將訂施行細則，送立院備查若無意見，就可正式施行，年底前一定可以。

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  • 為因應毒品氾濫問題，法務部長邱太三表示　，「毒品防制條例修正草案」年底前一定通過、施行。（記者鄭鴻達攝）

    為因應毒品氾濫問題，法務部長邱太三表示　，「毒品防制條例修正草案」年底前一定通過、施行。（記者鄭鴻達攝）

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