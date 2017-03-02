元長、褒忠鄉農會理監事選舉 綠營全軍覆沒

褒忠鄉農會代表大會選舉理監事，過程平和。（記者廖淑玲攝）

2017-03-02 14:07

〔記者廖淑玲／雲林報導〕元長、褒忠鄉農會今天分別召開農會代表大會並選舉理監事，過程尚稱平和，其中元長鄉農會代表李重直欲發言未獲准，事後撕毀當選證書並離席，但未影響投開票結果。

選舉結果如下，元長鄉農會理事當選名單李清在、李坤燦、吳天原、蔡清源、李榮芳、吳鴻斌、陳沂鎮、陳國瑋、陳榮華等9人。

監事當選名單李逢春、蔡忠山、吳火燈；雲林縣農會代表李引哲、吳東訓。

褒忠鄉農會理事當選名單蘇明旗、曾震龍、曾金瑞、吳登貴、張家銘、方明倫、康清文、黃金勝、林福財等9人。

監事當選名單張勝聰、曾柏蒼、康生輝等3人；雲林縣農會代表林溪圳。