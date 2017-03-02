諾魯總統13度來台 我備軍禮歡迎

2017-03-02 13:56

［記者彭琬馨／台北報導］外交部亞東太平洋司司長陳文儀表示，諾魯共和國總統瓦卡（Baron Waqa）將於6日至11日來台進行國是訪問，來訪期間除接受軍禮歡迎外，總統蔡英文也將以國宴款待諾魯總統瓦卡伉儷一行11人，此行為瓦卡總統第13度來台訪問。

陳文儀上午在外交部例行記者會上表示，瓦卡總統此行將會晤蔡總統，同時參訪故宮博物院、走訪金門體驗當地風土民情。目前就讀元培醫事科技大學的總統女兒領有台灣獎學金，陳文儀說，總統千金規劃畢業後也將繼續在台深造，瓦卡總統也會利用訪台期間與女兒會面。