| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

連勝文要小英調查319 網友：你那一槍也要查

2017-03-02  14:16

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中央委員連勝文在臉書PO文，除了稱總統蔡英文為「轉型姊」，更要求民進黨不要只為了「摧毀國民黨在台灣社會的正當性」而調查228事件，若要「還給台灣社會一個公道」就應該連319槍擊案一起調查。對此，網友們表示：「查！都查！」、「你臉上那槍呢？要不要也來個真調會？」

連勝文表示，追查228真相是「陳水扁時代已經做過的事，轉型姊現在又要再來探究一次，難道是認為陳水扁八年內，毫無『真相』」？並且認為：「轉型姐及DPP對於發生在七十年前的悲劇有強烈的決心要再次發掘真相，但對於不過發生在十三年前的319奇案卻好像當成從沒發生過？」最後更喊話要民進黨「阿莎力一點」，拿出同樣的力量把319的真相調查清楚。

PTT八卦板上的網友們對於連勝文這番言論不以為然，紛紛留言嘲諷：「KMT自己都查不出來了，一直靠北兩顆子彈有夠蠢」、「你自己的案子被吃了怎麼不吭一聲啊」、「國際鑑識專家、馬英九執政、特偵組專門查扁都查不出什麼東西了」、「史上唯一臉被子彈打中，只有像擠痘痘疤痕的人」、「發這種文活該被打臉，一來調查過了，二來你自己也中彈過」、「用臉擋慶記確實有資格大聲」。

廣告
  • 連勝文在臉書上呼籲蔡英文不要只調查228事件，319槍擊案也應該好好查清楚。（資料照，記者呂伊萱攝）

    連勝文在臉書上呼籲蔡英文不要只調查228事件，319槍擊案也應該好好查清楚。（資料照，記者呂伊萱攝）

  • 網友們認為，連勝文當初被槍擊的案件也應該好好查一查。（圖擷自PTT八卦板）

    網友們認為，連勝文當初被槍擊的案件也應該好好查一查。（圖擷自PTT八卦板）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 228事件 319槍擊案 真相 蔡英文 連勝文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：連勝文要小英調查319 網友：你那一槍也要查


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.