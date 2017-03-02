連勝文要小英調查319 網友：你那一槍也要查

2017-03-02 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中央委員連勝文在臉書PO文，除了稱總統蔡英文為「轉型姊」，更要求民進黨不要只為了「摧毀國民黨在台灣社會的正當性」而調查228事件，若要「還給台灣社會一個公道」就應該連319槍擊案一起調查。對此，網友們表示：「查！都查！」、「你臉上那槍呢？要不要也來個真調會？」

連勝文表示，追查228真相是「陳水扁時代已經做過的事，轉型姊現在又要再來探究一次，難道是認為陳水扁八年內，毫無『真相』」？並且認為：「轉型姐及DPP對於發生在七十年前的悲劇有強烈的決心要再次發掘真相，但對於不過發生在十三年前的319奇案卻好像當成從沒發生過？」最後更喊話要民進黨「阿莎力一點」，拿出同樣的力量把319的真相調查清楚。

PTT八卦板上的網友們對於連勝文這番言論不以為然，紛紛留言嘲諷：「KMT自己都查不出來了，一直靠北兩顆子彈有夠蠢」、「你自己的案子被吃了怎麼不吭一聲啊」、「國際鑑識專家、馬英九執政、特偵組專門查扁都查不出什麼東西了」、「史上唯一臉被子彈打中，只有像擠痘痘疤痕的人」、「發這種文活該被打臉，一來調查過了，二來你自己也中彈過」、「用臉擋慶記確實有資格大聲」。